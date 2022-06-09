В Южной Корее из-за роста цен на бензин дальнобойщики заблокировали порты

Последствия роста цен на топливо из-за введения антироссийских санкций в отношении энергоносителей аукнулись даже в Южной Корее.

Тысячи водителей грузовиков там объявили забастовку. Они практически парализовали работу в крупных портах и контейнерных складах, что уже, по данным Bloomberg, сказывается на и без того напряжённой ситуации в сфере глобальных цепочек поставок.

Как пояснили в Министерстве океанов и рыболовства Кореи, один из парализованных портов - Пусан -является седьмым по величине портом в мире, который в прошлом году перевалил 23 миллиона контейнерных ящиков.

Хотя не все дальнобойщики принимают участие в протестах, митинги угрожают замедлить экспорт в Южную Корею всего, от стали до пластмасс и потребительских товаров, если они будут продолжаться в течение нескольких недель, сообщают местные СМИ.

Водители требуют не отменять действующие правила, которые гарантируют минимальную заработную плату для водителей. Переживания рабочих понятны — цены на топливо растут, съедая семейные бюджеты небогатых слоев населения.

Между тем, в дело уже вмешалась полиция – правоохранители начали задержания бастующих. Известно об аресте 25 человек.