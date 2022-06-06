Москалькова указала на неодинаковое отношение Красного Креста к пленным

Международный комитет Красного Креста не одинаково относится к российским и украинским пленным. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Меня очень волнует, что комитет, на мой взгляд, не одинаково относится к нашим пленным и к украинским", — сказала она на заседании комитета по развитию гражданского общества Госдумы.

Омбудсмен напомнила, что при выходе украинских боевиков с "Азовстали" представители Красного Креста скрупулёзно фиксировали всех пленных. Однако комитет до сих пор не ответил, сколько российских пленных на Украине посетили его сотрудники и в каких условиях они содержатся, заявила Москалькова.

Она заверила, что российская сторона сделает всё возможное, чтобы не допустить пыток в отношении пленных и вернуть их домой.