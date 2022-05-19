Москалькова: родным российских военнопленных поступают угрозы со стороны Украины

Родным российских военных, находящихся в плену, угрожают с украинской стороны. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В эфире "Радио России" она отметила, что получает большое количество жалоб от родственников солдат.

"Они говорят о том, что им угрожают с украинской стороны, звонят с украинских номеров, принуждают совершать противоправные действия в обмен на жизнь военнослужащего", — сказала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула: мировое сообщество не реагирует на жестокое обращение с российскими военнопленными и письма с угрозами, которые получают их семьи. По её мнению, это пример демонстрации двойных стандартов Запада и политизации прав человека.

Она добавила, что обратилась к следователям с просьбой возбудить уголовные дела по фактам конкретных правонарушений.

Ранее Москалькова сообщала об удерживаемых на Украине российских моряках. Как пояснила омбудсмен, 73 человека содержатся на судоремонтных предприятиях в Измаиле.