В США призвали Украину передать России юго-восточные области

Вашингтон должен убедить Киев передать под контроль Москвы русскоязычные области Украины. Это позволит мирно разрешить конфликт в стране, считает обозреватель American Thinker Фрэнк Говард.

По его словам, это мир следует заключить на условиях России. Для этого власти США должны подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к территориальным уступкам.

"США должны оказать сильное давление на Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России", — отмечает Говард.

Он уверен, что такой исход обеспечит нейтралитет Киева и безопасность российских территорий.