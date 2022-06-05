Вашингтон должен убедить Киев передать под контроль Москвы русскоязычные области Украины. Это позволит мирно разрешить конфликт в стране, считает обозреватель American Thinker Фрэнк Говард.
По его словам, это мир следует заключить на условиях России. Для этого власти США должны подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к территориальным уступкам.
"США должны оказать сильное давление на Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России", — отмечает Говард.
Он уверен, что такой исход обеспечит нейтралитет Киева и безопасность российских территорий.
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