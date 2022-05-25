Подоляк рассказал о предложении Европы "сдать" России часть Украины

Политические круги Запада предлагают Киеву пойти на территориальные уступки Москве. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, "определённые" европейские силы выступают мирное урегулирование конфликта на Украине, для чего необходимо, чтобы Киев отказался от некоторых территорий.

"Сегодня определёнными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира", — отметил Подоляк.

Представитель офиса украинского президента считает, что подобные предложения исходят от тех политиков на Западе, которые хотят возобновить деловые отношения с Москвой. Их он назвал "пророссийскими лоббистами". Киев не согласится на такие предложения, заверил Подоляк.