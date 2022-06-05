Казаки Запорожской области планируют вступить в состав Всероссийского казачьего общества. Уже начались соответствующие переговоры, сообщил атаман Запорожской области Сергей Юрченко.
"Сейчас прорабатывается этот вопрос в каждом городе, каждом районе, о вхождении во Всероссийское казачье общество. Мы будем в ближайшее время проводить казачий Большой круг", — передаёт его слова ТАСС.
Юрченко уточнил, что переговоры и консультации ведутся также и с депутатами Госдумы. По его словам, вхождение во всероссийскую организацию позволит запорожским казакам получить правовой статус и совместно с властями заниматься воспитанием молодёжи и охраной общественного порядка.
"Это даст правовой статус казачеству на Запорожской области. Такой статус, какой есть в России", — сказал атаман.
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