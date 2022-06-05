Запорожские казаки ведут переговоры о присоединении к российским

Казаки Запорожской области планируют вступить в состав Всероссийского казачьего общества. Уже начались соответствующие переговоры, сообщил атаман Запорожской области Сергей Юрченко.

"Сейчас прорабатывается этот вопрос в каждом городе, каждом районе, о вхождении во Всероссийское казачье общество. Мы будем в ближайшее время проводить казачий Большой круг", — передаёт его слова ТАСС.

Юрченко уточнил, что переговоры и консультации ведутся также и с депутатами Госдумы. По его словам, вхождение во всероссийскую организацию позволит запорожским казакам получить правовой статус и совместно с властями заниматься воспитанием молодёжи и охраной общественного порядка.

"Это даст правовой статус казачеству на Запорожской области. Такой статус, какой есть в России", — сказал атаман.