Современные казаки: кто они на самом деле

История российского казачества неразрывно связана с историей самого государства. Поэтому неудивительно, что возрождение его началось именно тогда, когда страна переживала сложные — переломные — времена.

Указ, подписанный первым президентом России Борисом Ельциным "О реабилитации репрессированных народов", стал началом возрождения казачества.

Одни их считают "ряженными клоунами", а другие — опорой государства и поборниками традиционных устоев.

Кто же они на самом деле — современные российские казаки.

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любови Степушовой рассказали верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный и первый верховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов.

Читайте начало интервью:

Откуда в современной России так много казаков?

Александр Мартынов: Формирование казачества началось в эпоху Ивана III и Ивана Грозного. Что было тогда?

Кровь лилась, набеги, людей уводили в полон, в Малороссии был тройной гнет. И в этот период должна была появиться новая сила — ее описал Гоголь:

"Его увидеть нельзя, где оно? Вроде, нет его. Но стоит есаулу пройти с кличем, моментально десятки, сотни тысяч становились и готовы идти на противника уже вооруженными, каждый продавал хозяйство свое, покупал оружие, становился в строй и шел воевать".

— Это понятно. А сейчас-то вот как этот принцип воплощается?

Александр Мартынов: Сейчас создали Реестр, есть еще один закон — "О государственной службе российского казачества". Закон есть, а самой службы нет. Пытаются показать, что вот, дескать, ЧОПы да охранные предприятия.

Вот они охраняют рынок, вот они охраняют Верховный суд. Но это не функция казачества, у казачества совсем другая функция.

— Я так понимаю, казачество — это ополчение?



Павел Задорожный: И регулярные войска.

Александр Мартынов: Простой пример приведу.

1916 год. В Семиречье было три полка: Краснодарский, Казахстанский и Киргизский. Полки на фронтах. И вдруг мятеж. Англичане устроили мятеж с помощью киргизов. И что? Людей нет. Представляете, войско маленькое, 48 тысяч — это с женщинами, с детьми, со всеми, и вдруг тотальная мобилизация всех — от 15 лет до 70 лет. Все сели на коня и поехали. И мятеж был подавлен.

Почему Советы боялись казаков

Павел Задорожный: Неслучайно же появилось постановление Свердлова "О поголовном истреблении казачества" от 20 января 1919 года. Троцкий не случайно говорил:

"Казачество должно быть уничтожено как сила, способная к самоорганизации".

В 1924 году 50 с лишним тысяч казаков было уволено из армии, большая часть из них была репрессирована и расстреляна, особенно офицеры. Вот так и было.

Но на этом дело не закончилось, хотя, казалось бы, всё. Казаков сажали, репрессировали, у меня отец 6 лет отсидел в лагерях, он был белым.

Когда мы сорганизовались, начали на этом играть. А какие вы казаки — белые или красные?

Поэтому на Первом совете атаманов в Краснодаре была принята Декларация "Гражданскую войну объявить законченной и запрещать делить казаков на белых и красных".

Разделённые историей

— А вы считаете, у нас произошло примирение между белыми и красными? Или всё равно общество разделено еще? Пусть не на белых и красных, а на тех, кто за Российскую империю и за Советский Союз.

Павел Задорожный: Такое разделение не только в казачестве, во всём обществе существует. "Разделяй и властвуй".

А как проще всего людей поссорить?

По национальному признаку.

По религиозному признаку.

По земле, по территории.

Все же помнят события, когда схлестнулись Чечня и Ингушетия. За землю.

События сейчас в Палестине — религиозный признак.

Поэтому и в казачестве, я скажу, большая часть уехавших за рубеж офицеров, к сожалению, пошла служить в иностранные спецслужбы.

Атаман Борис Анненков

Вот в свое время наш, я его считаю нашим, семиреченским, потому что он командовал Семиреченской армией, атаман Анненков почему вернулся? Он посмотрел, когда его начали вербовать, и говорит:

"Я русский офицер. Я лучше вернусь, пускай, меня расстреляют, но я умру на Родине".

Это и есть суть казака.

— Вот вы, кстати, всё о Семиречье говорите… А в Казахстане сохранилось наше русское казачество?

Александр Мартынов: Сохранилось. В составе Казахстана остались три казачьих общины:

большая часть Сибирского казачьего войска — это Северный Казахстан;

вторая — это Южный Казахстан, семиреченское войско;

Киргизия.

— А с украинскими казаками как у вас обстоят отношения?

Павел Задорожный: Никак.

Александр Мартынов: Как Крым стал частью России, мы сразу там организовали Крымское казачье войско.

На Украине тоже есть, но им тяжело. Запорожскому казачеству.

— А казачество в Донбассе?

Павел Задорожный: Они были частью войска Донского. Вы знаете, знаменитый Даль всегда подписывался "казак донской луганский".

Луганск и Донецк — это территории, области войска Донского исторически, которые никогда не были частью Украины. И если б не Хрущёв, то и не стали бы.

Это искусственно созданный кусок, отрезанный от России, такое выравнивание национальных окраин.

А сегодня, когда начинает идти спор, говорят: "Это наша территория". Ребята, вы глубоко заблуждаетесь — не ваша.