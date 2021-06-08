Современные казаки: кто они на самом деле

История российского казачества неразрывно связана с историей самого государства. Поэтому неудивительно, что возрождение его началось именно тогда, когда страна переживала сложные — переломные — времена.
Указ, подписанный первым президентом России Борисом Ельциным "О реабилитации репрессированных народов", стал началом возрождения казачества.
Одни их считают "ряженными клоунами", а другие — опорой государства и поборниками традиционных устоев.
Кто же они на самом деле — современные российские казаки.
Об этом в студии программы "Точка зрения" Любови Степушовой рассказали верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный и первый верховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов.
Читайте начало интервью:
Откуда в современной России так много казаков?
Александр Мартынов: Формирование казачества началось в эпоху Ивана III и Ивана Грозного. Что было тогда?
Кровь лилась, набеги, людей уводили в полон, в Малороссии был тройной гнет. И в этот период должна была появиться новая сила — ее описал Гоголь:
"Его увидеть нельзя, где оно? Вроде, нет его. Но стоит есаулу пройти с кличем, моментально десятки, сотни тысяч становились и готовы идти на противника уже вооруженными, каждый продавал хозяйство свое, покупал оружие, становился в строй и шел воевать".
— Это понятно. А сейчас-то вот как этот принцип воплощается?
Александр Мартынов: Сейчас создали Реестр, есть еще один закон — "О государственной службе российского казачества". Закон есть, а самой службы нет. Пытаются показать, что вот, дескать, ЧОПы да охранные предприятия.
Вот они охраняют рынок, вот они охраняют Верховный суд. Но это не функция казачества, у казачества совсем другая функция.
— Я так понимаю, казачество — это ополчение?
Павел Задорожный: И регулярные войска.
Александр Мартынов: Простой пример приведу.
1916 год. В Семиречье было три полка: Краснодарский, Казахстанский и Киргизский. Полки на фронтах. И вдруг мятеж. Англичане устроили мятеж с помощью киргизов. И что? Людей нет. Представляете, войско маленькое, 48 тысяч — это с женщинами, с детьми, со всеми, и вдруг тотальная мобилизация всех — от 15 лет до 70 лет. Все сели на коня и поехали. И мятеж был подавлен.
Павел Задорожный: Неслучайно же появилось постановление Свердлова "О поголовном истреблении казачества" от 20 января 1919 года. Троцкий не случайно говорил:
"Казачество должно быть уничтожено как сила, способная к самоорганизации".
В 1924 году 50 с лишним тысяч казаков было уволено из армии, большая часть из них была репрессирована и расстреляна, особенно офицеры. Вот так и было.
Но на этом дело не закончилось, хотя, казалось бы, всё. Казаков сажали, репрессировали, у меня отец 6 лет отсидел в лагерях, он был белым.
Когда мы сорганизовались, начали на этом играть. А какие вы казаки — белые или красные?
Поэтому на Первом совете атаманов в Краснодаре была принята Декларация "Гражданскую войну объявить законченной и запрещать делить казаков на белых и красных".
— А вы считаете, у нас произошло примирение между белыми и красными? Или всё равно общество разделено еще? Пусть не на белых и красных, а на тех, кто за Российскую империю и за Советский Союз.
Павел Задорожный: Такое разделение не только в казачестве, во всём обществе существует. "Разделяй и властвуй".
А как проще всего людей поссорить?
Все же помнят события, когда схлестнулись Чечня и Ингушетия. За землю.
События сейчас в Палестине — религиозный признак.
Поэтому и в казачестве, я скажу, большая часть уехавших за рубеж офицеров, к сожалению, пошла служить в иностранные спецслужбы.
Вот в свое время наш, я его считаю нашим, семиреченским, потому что он командовал Семиреченской армией, атаман Анненков почему вернулся? Он посмотрел, когда его начали вербовать, и говорит:
"Я русский офицер. Я лучше вернусь, пускай, меня расстреляют, но я умру на Родине".
Это и есть суть казака.
— Вот вы, кстати, всё о Семиречье говорите… А в Казахстане сохранилось наше русское казачество?
Александр Мартынов: Сохранилось. В составе Казахстана остались три казачьих общины:
— А с украинскими казаками как у вас обстоят отношения?
Павел Задорожный: Никак.
Александр Мартынов: Как Крым стал частью России, мы сразу там организовали Крымское казачье войско.
На Украине тоже есть, но им тяжело. Запорожскому казачеству.
— А казачество в Донбассе?
Павел Задорожный: Они были частью войска Донского. Вы знаете, знаменитый Даль всегда подписывался "казак донской луганский".
Луганск и Донецк — это территории, области войска Донского исторически, которые никогда не были частью Украины. И если б не Хрущёв, то и не стали бы.
Это искусственно созданный кусок, отрезанный от России, такое выравнивание национальных окраин.
А сегодня, когда начинает идти спор, говорят: "Это наша территория". Ребята, вы глубоко заблуждаетесь — не ваша.
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