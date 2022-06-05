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Автор Екатерина Широкова

Spiegel: Путин "не заламывает руки и не кричит", что доставляет неудобство

Мир

Российский президент Владимир Путин всегда сдержан в своих эмоциях, что доставляет неудобство многим политикам из Евросоюза, заявила немецкий историк Уте Фреверт. По её словам, такой подход лидера России не даёт понять "что у него на уме".

Spiegel: Путин "не заламывает руки и не кричит", что доставляет неудобство

По словам историка, политические эмоции зачастую мешают.

"На самом деле в этом есть что-то роботизированное, механический человек. С другой стороны, вам не всегда нужно кричать или заламывать руки, чтобы передать эмоциональные сообщения. Путину удаётся и другими способами использовать эмоционально заряженные переживания себе на службу", — заявила Фреверт в беседе с Spiegel.

Как подчеркнула Фреверт, подобной тактики пытается придерживаться и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Политику часто изображают как искусство, созданное не инстинктами и уж точно не избытком эмоций. Вы бы предпочли выглядеть высококонцентрированным шахматистом, который всегда думает о следующих шагах и не даёт людям взглянуть на свои карты", — резюмировала историк.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы олаф шольц владимир путин
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