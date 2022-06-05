Пока США разрабатывает новые пакеты помощи для Украины, в том числе и запрашиваемые Киевом РСЗО, президент Незалежной Владимир Зеленский "упёрся в пятки" и раскритиковал предложение старейшего политика Штатов Генри Киссинджера, заявили американские аналитики.
По их словам, лидер Украины стал "новоявленной иконой либерального интернационализма", что уже является проблемой для Запада и США в частности.
"Как свидетельствует его дерзость в расправе с Киссинджером, он опьянел излиянием поддержки со стороны либеральных интернационалистов во всём мире. Соответственно, сейчас было бы благоразумно сдержать самолюбие Зеленского и немного обуздать его", — пишет издание Newsweek.
Как подчеркнули аналитики, теперь американской стороне необходимо убедить Зеленского стать "более податливым" в переговорах. Как минимум это необходимо для того, чтобы "снять с крючка" украинского конфликта американских налогоплательщиков, за счёт которых и вооружаю Киев, резюмировали в издании.
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