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Автор Екатерина Широкова

Внучка Манделы обвинила Киев в расизме: "Темнокожих заперли на Украине"

Мир

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека Мандела обвинила украинцев в расизме. По её словам, после начала спецоперации в Незалежной, стало ясно, что Киев и регионы страны далеко не толерантны к "цветным" беженцам.

Внучка Манделы обвинила Киев в расизме: "Темнокожих заперли на Украине"

По словам Ндилеки, с темнокожими студентами, которые остались на Украине, обращаются "возмутительно".

"Тысячи темнокожих студентов лишили всяких прав и заперли на Украине. И хотя украинское правительство приняло меры относительно обращения с этими меньшинствами на границе, боевые действия показали, что к "цветным" беженцам, к сожалению, на Украине относятся совсем не так, как к людям европейского происхождения", — написала внучка экс-президента ЮАР для Newsweek.

По словам Манделы, президент Украины Владимир Зеленский должен следовать "принципам человечности", а не приоритетам и интересам "одного человека", чтобы покончить с конфликтом в Незалежной.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы расизм нельсон мандела владимир зеленский
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