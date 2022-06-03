Протест в Варшаве: верните работу, отобранную из-за санкций против России

Сегодня на улицах Варшавы было неспокойно: у здания МВД Польши проходил митинг сотрудников компании по ремонту газовых турбин Sulzer Turbo Service Poland, оставшихся без работы и зарплаты из-за санкций против РФ.

Sulzer Turbo Service Poland оказалась под санкциями потому, что один из акционеров компании — российский бизнесмен Виктор Вексельберг. Из-за этого счета компании были заморожены и ей пришлось приостановить свою деятельность в Польше.

В результате без работы остались порядка 160 человек.

Как сообщают местные СМИ, лишившиеся работы поляки требовали от властей вернуть им работу и отказаться от бессмысленных санкций, бьющих не по России, а по Польше.

"Слепые санкции разрушают Польшу, а не Россию", — написано на плакатах, которые принесли на акцию демонстранты.

Представители местных властей посоветовали потерявшим работу полякам встать на биржу труда.

Да уж, польским чиновникам явно сейчас не до проблем собственных граждан — они, что называется с головой, погрузились в проблемы Украины, опасаясь, что "самое вкусное" разберут без них. То ли дело власти Грузии. Оказавшись в аналогичной ситуации — там из-за СВО на Украине закрылись заводы, разливающие знаменитую "Боржоми" — Тбилиси запустил процесс национализации контрольного пакета акций предприятия, принадлежащего российской "Альфа-капитал". Правда,злые языки утверждают, что делается это не рабочих ради...