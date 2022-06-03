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Автор Светлана Нерадовская

Захарова призвала к ответу США за применение их оружия против мирных украинцев

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США обязаны ответить за то, что из оружия, которое Вашингтон поставляет на Украину, ведётся уничтожение мирного украинского населения.

Захарова призвала к ответу США за применение их оружия против мирных украинцев

Представитель ведомства подчеркнула, что самое страшное, что речь идёт не только о жизни взрослых, но и детей.

"Теперь украинские неонацисты активно применяют это самое поставляемое Соединёнными Штатами и под нажимом США оружие против гражданского населения. И не считаются с жизнями мирных жителей, и что самое страшное — детей и подростков. Более того, удары преднамеренно наносятся по тем кварталам Донецка, которые с 2014 года оставались вне зоны огневого поражения", — сказала Захарова в ходе брифинга 3 июня.

Представитель МИД особо отметила, что она говорит о "реальных данных", которые не должны остаться без ответа США.

Ранее, 2 июня, стало известно, что Захарова попала под американские санкции, введённые против 17 представителей министерств РФ. Захарова отреагировала на попадание в "чёрный список" с иронией, сказав, что была уверена, что уже давно в нём находится.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы мария захарова
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