Генсек НАТО: если Украина согласится отдать территории, мы поддержим это решение

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал поддержать киевский режим, если тот согласится расстаться с частью территорий Украины.

В интервью турецкому новостному каналу Столтенберг заявил, что решение уступить отдельные украинские территории должен принимать Киев, но НАТО готово его поддержать. Вероятно, скорость продвижения союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР пугает Запад, и там решили усадить Зеленского за стол переговоров.

"Я доверяю и полностью уверен в политическом лидерстве на Украине. Они (киевские власти. — Прим. ред.) должны принимать эти трудные решения, чтобы сделать эти тяжелые оценки. Мы должны их поддержать", — заверил глава Альянса.

Столтенберг напомнил, что большинство военных конфликтов заканчивают за столом переговоров, и сейчас власти Украины находятся "в наилучшем возможном положении", чтобы начать договариваться с Кремлём.