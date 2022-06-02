Украинский глава государства Владимир Зеленский сообщил, что российские войска контролируют порядка 20 процентов территории Украины.

"По состоянию на сегодня под контролем России пребывает около 20% нашей территории. Почти 125 квадратных километров, это значительно больше, чем вся площадь всех стран бенилюкса вместе взятых. Бои продолжаются на огромной территории — от города Харьков на Востоке Украины до Николаева — на Юге. По прямой между ними приблизительно около 450 квадратных километров, но если посмотреть на всю линию фронта, а она, естественно, не является прямой, то эта линия больше, чем 1000 километров", — сказал он в ходе обращения к парламенту Люксембурга.