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Автор Елена Ивченко

Зеленский: "Под контролем России пребывает около 20 процентов нашей территории"

Мир

Украинский глава государства Владимир Зеленский сообщил, что российские войска контролируют порядка 20 процентов территории Украины.

"По состоянию на сегодня под контролем России пребывает около 20% нашей территории. Почти 125 квадратных километров, это значительно больше, чем вся площадь всех стран бенилюкса вместе взятых. Бои продолжаются на огромной территории — от города Харьков на Востоке Украины до Николаева — на Юге. По прямой между ними приблизительно около 450 квадратных километров, но если посмотреть на всю линию фронта, а она, естественно, не является прямой, то эта линия больше, чем 1000 километров", — сказал он в ходе обращения к парламенту Люксембурга.

По словам президента Украины, на данный момент под контролем РФ находятся 2 603 населённых пункта.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
владимир зеленский
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