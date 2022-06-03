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Автор Юлиана Смирнова

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ повторяют сценарий "Азовстали" в Северодонецке

Мир

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ повторяют сценарий "Азовстали" на заводе "Азот" в Северодонецке.

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ повторяют сценарий "Азовстали" в Северодонецке

По данным Марочко, на территории предприятия "Азот", где засели украинские националисты и военные, есть мирные граждане. В связи с этим военным союзных сил необходимо действовать очень аккуратно. Также, по словам Марочко, мирным жителям запрещают выходить из бомбоубежищ, угрожая и минируя выходы.

"Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия "Азот". <…> На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно", — заявил Марочко.

В рамках стрима RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу" Марочко отметил, что в отличие от бомбоубежищ "Азовстали" под заводом "Азот" нет "ярусности". Также на территории есть много химикатов, поэтому проводить обстрелы сложнее и опаснее.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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