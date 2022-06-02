CNN: под заводом "Азот" в Северодонецке находятся около 800 мирных жителей

Украинский чиновник Сергей Гайдай заявил CNN, что под химическим заводом "Азот" прячутся около 800 мирных жителей.

По словам Гайдая, эти 800 человек отказались покидать город и укрылись в нескольких бомбоубежищах под химзаводом. Чиновник уверен, что военной ценности завод не имеет, потому что химикатов в строениях почти не осталось. Гайдай заявил CNN, что промзону контролируют ВСУ, но большая часть Северодонецка взята ВС РФ.

Однако по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, под химическим заводом "Азот" находятся украинские националисты, которые удерживают в заложниках около 300 человек.

"Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита. Также, по заверениям пленного, туда же завезли ящики со взрывчатым веществом", — сообщил Кадыров в своих социальных сетях.