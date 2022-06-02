В порту польского Гданьска идёт разгрузка угля, импортированного из Колумбии. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
"В порту Гданьска идёт разгрузка угля из Колумбии", — отметила она.
По словам Москвы, помимо Колумбии, Польша будет завозить уголь также из США, Австралии, ЮАР и Индонезии. Всего ожидается прибытие восьми судов с более чем 700 тыс. тонн сырья.
Ранее Польша полностью отказалась от закупок российского угля. После этого в стране возник дефицит этого сырья, который Варшава пытается восполнить на других рынках.
Ежегодное потребление угля в Польше превышает 60 млн тонн.
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