В Польше сообщили о прибытии угля из Колумбии

В порту польского Гданьска идёт разгрузка угля, импортированного из Колумбии. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"В порту Гданьска идёт разгрузка угля из Колумбии", — отметила она.

По словам Москвы, помимо Колумбии, Польша будет завозить уголь также из США, Австралии, ЮАР и Индонезии. Всего ожидается прибытие восьми судов с более чем 700 тыс. тонн сырья.

Ранее Польша полностью отказалась от закупок российского угля. После этого в стране возник дефицит этого сырья, который Варшава пытается восполнить на других рынках.

Ежегодное потребление угля в Польше превышает 60 млн тонн.