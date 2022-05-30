Польше пришлось ограничить продажу угля внутри страны

Польша столкнулась с трудностями из-за своего отказа от поставок российского угля, в стране пришлось ввести ограничения на продажу, об этом пишет oilcapital.ru.

К такому решению пришли угледобывающие компании, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон.

"Невозможно в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в польских шахтах", — объяснил заместитель министра государственных активов Петр Пызик.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об остановке Запорожской ТЭС. Причина — закончился уголь и нет возможности пополнить его запасы из-за логистических сложностей, вызванных боевыми действиями на юге Украины.

По его словам, уголь не поставляется на ТЭС с конца февраля. Почти всё это время станция работала в штатном режиме. Когда запасы угля стали истощаться, ТЭС была переведена на режим поддержания жизнеобеспечения только потребностей станции.