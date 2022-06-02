Володин: США хотят превратить Украину в свою колонию и выжать из неё все ресурсы

Независимая Украина не нужна Вашингтону, США хотят сделать из этой страны свою колонию. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, американцы планируют использовать Украину для ослабления позиций России на международной арене.

"Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России", — отметил Володин.

Он считает, что американские советники и инструкторы разграбили Украину, обладавшую огромным потенциалом. При этом политик подчеркнул: никто из коррумпированного правительства Украины не думал о народе на протяжении последних восьми лет.

Ранее Володин заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому и американскому лидеру Джо Байдену нужно прислушаться к бывшему государственному секретарю США Генри Киссинджеру, который посоветовал Киеву пойти на уступки и сесть за стол переговоров с российской делегацией.