Володин заявил, что США утратили поддержку большинства в мире

У США больше нет поддержки мирового большинства. Это показали последние голосования, проходившие в ООН, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик привёл два примера в подтверждение своих слов. Так, в начале марта при рассмотрении вопроса об осуждении СВО на Украине на Генассамблее ООН против России отказались выступать 40 стран с общей численностью населения в них более 57%от общего числа людей на планете. А в апреле против приостановки членства России в Совете по правам человека ООН не стали голосовать уже 82 страны с общей численностью более 76% населения Земли.

То есть часто за решениями, которые ООН принимает большинством голосов, на самом деле стоит меньшинство. Именно для того, чтобы удержать позиции США американский президент Джозеф Байден стремится реформировать ООН и отчаянно хочет сохранить изжившую себя однополярную модель, считает Володин.

"В этой связи, когда обсуждаются позиции нашей страны, необходимо понимать, что большинство населения планеты на нашей стороне. Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились", — заключил спикер Госдумы.