Украинский военный позвонил домой жене: от батальона осталось 150 человек

Военнослужащий украинской армии ночью смог дозвониться жене и попросил вытащить его с передовой во что бы то ни стало. Он заявил, что ему всё равно, куда попадать — в тюрьму или в плен, только бы выбраться живым. Видеозапись разговора опубликовал военный эксперт Борис Рожин.

По словам бойца ВСУ, российская армия просто "мочит" их. И об этом каждый день докладывают наверх. Командование не может не знать о ситуации, связь точно есть, говорит он.

Мужчина попросил жену идти в воинскую часть, взяв с собой ребёнка и мать, и рассказать начальству о катастрофическом положении на линии боевых действий.

"Я не знаю, палатку там поставь… Пусть вытягивают меня, нас. Да, нас пусть вытягивают. Скажи, от батальона 150. Всё. Осталось 150 от батальона", — заявил военный.