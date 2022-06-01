Myśl Polska: Польша обошла Украину и стала самой русофобской страной Европы

Польша лидирует среди стран, негативно настроенных по отношению к России. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого в рамках проекта "Индекс восприятия демократии" в 52 государствах. Статью об этом публикует издание Myśl Polska.

Антироссийские настроения в Польше превзошли даже таковые на Украине. 87% процентов опрошенных поляков воспринимают РФ негативно, в то время как на Украине количество негативно настроенных респондентов равно 80%. В Западной Европе антироссийскими настроениями прониклись 79% опрошенных португальцев, в Северной — 77% шведов.

В Италии негативно относятся к России 65% опрошенных, в Германии — 62%, в Великобритании — 65%, в США — 62%. Негативных оценок среди стран Европы меньше всего в Венгрии (32%).

В неевропейских странах антироссийских настроений ещё меньше: негативно настроены 36% индусов, 29% алжирцев, 14% индонезийцев, 11% саудовцев, 7% египтян и 4% марокканцев.