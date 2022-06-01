Баширов: Польша готовит 70 тысяч бойцов для захода на Западную Украину

На нескольких полигонах Польши готовится 70-ти тысячная группировка из сотрудников полиции Украины, солдат ВСУ и польской армии. Об этом написал политолог Марат Баширов со ссылкой на собственный "очень информированный" источник.

Эксперт заметил, что бойцы отрабатывают приёмы тактического военного взаимодействия и введения полицейских режимов. При этом многие из украинского состава имеют второй паспорт — гражданина Польши.

"С большей долей вероятности группировку готовят не для отправки на Донбасс, а для оккупирования западных областей Украины под предлогом проведения польской миротворческой операции", — заключил аналитик.

Ранее военкор Семён Пегов сообщил об уничтожении девяти польских наёмников под Харьковом.