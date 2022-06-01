EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков: "Кремль не верит, что Киев не будет атаковать Россию РСЗО США"
Депутат Госдумы призвал Киркорова не уподобляться боевикам "Азова"*
Для законного выезда из страны украинские призывники должны перевозить гумпомощь
За дискредитацию армии РФ на нижегородца завели уголовное дело
Ходарёнок: киевский режим готовит Харьков к мариупольскому сценарию
Четыре компании продолжают поставки российского газа в Нидерланды
Общественник Гусев: транспортный коллапс в Петербурге будет нарастать
Автор Максим Александров

Баширов: Польша готовит 70 тысяч бойцов для захода на Западную Украину

Мир

На нескольких полигонах Польши готовится 70-ти тысячная группировка из сотрудников полиции Украины, солдат ВСУ и польской армии. Об этом написал политолог Марат Баширов со ссылкой на собственный "очень информированный" источник.

Эксперт заметил, что бойцы отрабатывают приёмы тактического военного взаимодействия и введения полицейских режимов. При этом многие из украинского состава имеют второй паспорт — гражданина Польши.

"С большей долей вероятности группировку готовят не для отправки на Донбасс, а для оккупирования западных областей Украины под предлогом проведения польской миротворческой операции", — заключил аналитик.

Ранее военкор Семён Пегов сообщил об уничтожении девяти польских наёмников под Харьковом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
всу польша украина харьков
Популярное
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.

Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Людмила Черткова Когда историю заменяет мифология, получается Украина Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Силовые структуры
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Силовые структуры
Польский наёмник-снайпер занял позицию на куполе церкви в посёлке Дробышево
Морские пехотинцы ВМС ВСУ отказались воевать из-за потерь от артиллерии ВС РФ
Силовые структуры
Морские пехотинцы ВМС ВСУ отказались воевать из-за потерь от артиллерии ВС РФ
Последние материалы
Для законного выезда из страны украинские призывники должны перевозить гумпомощь
За дискредитацию армии РФ на нижегородца завели уголовное дело
Ходарёнок: киевский режим готовит Харьков к мариупольскому сценарию
Четыре компании продолжают поставки российского газа в Нидерланды
Общественник Гусев: транспортный коллапс в Петербурге будет нарастать
Ротару поставила "лайк" на оскорбление Пугачёвой в адрес россиян
Эксперты раскритиковали эмбарго ЕС на нефть: так Путина не остановить
NYT: украинских военных учат медитации в секретном центре
Вирусолог: в России оспа обезьян не должна никого волновать
Экономист Беляев предрёк евро потерю статуса мировой валюты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников