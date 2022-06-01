На нескольких полигонах Польши готовится 70-ти тысячная группировка из сотрудников полиции Украины, солдат ВСУ и польской армии. Об этом написал политолог Марат Баширов со ссылкой на собственный "очень информированный" источник.
Эксперт заметил, что бойцы отрабатывают приёмы тактического военного взаимодействия и введения полицейских режимов. При этом многие из украинского состава имеют второй паспорт — гражданина Польши.
"С большей долей вероятности группировку готовят не для отправки на Донбасс, а для оккупирования западных областей Украины под предлогом проведения польской миротворческой операции", — заключил аналитик.
Ранее военкор Семён Пегов сообщил об уничтожении девяти польских наёмников под Харьковом.
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