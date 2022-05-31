Стремоусов: Зеленский не может называться президентом Украины

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отказался называть Владимира Зеленского президентом Украины.

По его словам, Зеленский — резидент западных хозяев. В интервью РИА Новости он отметил, что народ Украины стал заложником представителей "нациствующей верхушки", которая через СБУ держит всё население страны в страхе.

"Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя называть, это резидент своих западных хозяев", — сказал Стремоусов.

Он добавил, что Зеленский и его сторонники "спонсируются из-за рубежа". Замглавы военно-гражданской администрации убеждён: на Украине с их помощью был воссоздан "аналог Третьего рейха".

Как отметил Стремоусов, Зеленский регулярно выступает с популистскими заявлениями по рекомендациям западных кураторов. Он считает, что действующий руководитель Украины оказался продолжением бывшего президента Петра Порошенко.

"Только в худшей форме", — заключил представитель администрации Херсонской области.