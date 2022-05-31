Times: "Азов"* отказался от неонацистской символики

Экстремистский полк "Азов"* отказался от неонацистской символики. На церемонии о формировании подразделения сил спецопераций "Азова" в Харькове боевикам раздали шевроны без "волчьего крюка", сообщает The Times.

По данным издания, на нарукавных нашивках был жёлтый трезубец на синем фоне. Таким образом, украинские власти снова набрали боевиков в разгромленный в Мариуполе "Азов"*. При этом около 2,4 тысячи сдавшихся в плен боевиков дают показания следователям.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что чеченские бойцы в Донбассе готовы с "с огромным аппетитом" уничтожить харьковский "Азов"*. Он добавил, что создание нового подразделения "Азова"* - хороший стимул для бойцов из Чечни, которые уже "заскучали".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.