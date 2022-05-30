В ЕС исключили из санкций запрет на покупку недвижимости для россиян

Запрет на покупку гражданам России недвижимости на территории Евросоюза исключен из последней, шестой версии проекта новых санкций ЕС против Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на своих собеседников.

Как сообщалось, Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских ограничений предлагает запретить продажу гражданам России и юридическим лицам недвижимость в Евросоюзе. Однако как утверждает агентство, такая мера была исключена из-за давления по этому вопросу со стороны Кипра.

Напомним, депутат Госдумы Олег Морозов рассказал об особом менталитете россиян и их готовности "затянуть пояса" ради Родины. Морозов не сомневается в том, что граждане РФ войдут в положение страны и достойно встретят грядущие экономические трудности.