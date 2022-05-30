Запрет на покупку гражданам России недвижимости на территории Евросоюза исключен из последней, шестой версии проекта новых санкций ЕС против Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на своих собеседников.
Как сообщалось, Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских ограничений предлагает запретить продажу гражданам России и юридическим лицам недвижимость в Евросоюзе. Однако как утверждает агентство, такая мера была исключена из-за давления по этому вопросу со стороны Кипра.
Напомним, депутат Госдумы Олег Морозов рассказал об особом менталитете россиян и их готовности "затянуть пояса" ради Родины. Морозов не сомневается в том, что граждане РФ войдут в положение страны и достойно встретят грядущие экономические трудности.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.