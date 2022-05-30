Солдат ВСУ об Украине: "В этой стране две касты — высшая и низшая, мы — низшие"

Американский репортер Нил Хауэр опубликовал в одной из соцсетей запись о тяжёлом положении украинской армии. Журналист пообщался с вернувшимися с передовой военнослужащими ВСУ, которые пожаловались на отсутствие нового вооружения и подкрепления.

"Предполагается, что я буду сражаться с танком с автоматом Калашникова. Мы просто пушечное мясо!" — сказал украинский солдат, который принимал участие в боевых действиях в 2014 году.

Другой украинец высказался по поводу отношения киевских властей к простым солдатам.

"В этой стране есть две касты: высшая и низшая. Мы — низшие. Они получают деньги, а от нас ожидают, что мы просто пойдем вперед и умрем", — подчеркнул собеседник Хауэра.

Ранее бойцы территориальной обороны Украины пожаловались изданию Washington Post на то, что они вынуждены воевать с винтовками и гранатами с хорошо экипированной армией России. Также собеседники WP сообщили, что раненым не удаётся своевременно оказать медпомощь из-за отсутствия автомобилей, которые используются не для доставки пострадавших в госпитали, а для перевозки тех, кто сидит в штабе. После публикации статьи Служба безопасности Украины арестовала этих военнослужащих по обвинению в дезертирстве.