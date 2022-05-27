Командир роты ВСУ Лапко: армия Украины находится в тяжёлом положении

Украинские бойцы территориальной обороны пожаловались американскому изданию Washington Post на отсутствие подготовки и вооружения.

По словам украинцев, им выдали винтовки, ручные гранаты и несколько ручных гранатометов. С таким скудным "набором" им пришлось воевать с хорошо экипированной армией России. При этом никто не объяснил бойцам теробороны, как использовать РПГ.

По словам командира роты ВСУ Сергей Лапко, на 15 человек приходится около четырех гранатомётов.

Собеседники WP рассказали, что раненым не удаётся своевременно оказать медпомощь из-за отсутствия автомобилей, на которых пострадавших можно отвести в госпиталь. Как правило, те, кто получают тяжёлые ранения, умирают. Бойцы вынуждены ждать по 12 часов, чтобы доставить раненых в больницы Лисичанска. При этом рота должна была получить две машины, но техника не дошла до неё и используется в штабе. Если в начале боевых действий рота состояла из 120 человек, то теперь в ней остались лишь 54 солдата.

После публикации статьи Лапко был отстранён от командования подразделением. Его и других интервьюируемых арестовала Служба безопасности Украины за "дезертирство".