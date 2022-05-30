Журналист из Финляндии Хайсканен: Зеленский лжёт всему миру

Журналист из Финляндии Кости Хейсканен на пресс-конференции медиацентра "Патриот" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всех обманывает.

Русофобия в Финляндии процветает благодаря местной власти и СМИ, считает журналист. Однако сейчас уже всё больше финнов начинают осознавать, что помощь, оказываемая Западом Украине, идёт мимо украинской армии и она в плачевном состоянии.

"К счастью, сейчас люди уже стали понимать, чо Зеленский всё время всех обманывает. Деньги куда-то уходят. бедные военные одну картошку в день съедают", — заявил Хейсканен.

Выступления Хейсканена всегда сопровождаются враждебностью со стороны русофобов Финляндии. Журналисту угрожали расправой и требовали посадить в тюрьму.