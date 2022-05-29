Зеленский покинул Киевскую область

Президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киевской области. Об этом глава государства лично уведомил в своих соцсетях, уточнив, что отправился в Харьковскую область "на передовую".

"Передовые позиции наших военных. Испытываю безграничную гордость за наших защитников", — сообщил Зеленский, добавив к посту фото, сделанные на церемонии награждения украинских военных.

Ранее депутат Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов предупредил, что случаи сдачи в плен военнослужащими ВСУ день ото дня становятся всё чаще, и эта тенденция, по его мнению, будет лишь набирать обороты.

Депутат и лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что для завершения спецоперации на Украине и полной денацификации страны украинцам необходимо избавиться от правящего киевского режима.