Профессор Футтер: Британии нечем перехватить и уничтожить российский "Кинжал"

Великобритании нечем перехватить и уничтожить российские баллистические ракеты, в том числе и комплекс "Кинжал", заявил эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер.

По словам Футтера, если российская сторона запустит в сторону Лондона оружие, британская оборона не сможет отразить удар.

"У нас нет возможности, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты", — пояснил профессор в беседе с Daily Express.

Как подчеркнул эксперт, некоторые комплексы находятся в пределах досягаемости Великобритании для "возможного удара". Как пример он уточнил установки в Калининграде и подчеркнул, что в случае запуска, ракеты могут "поразить" британские территории.