"Путин победил": во Франции раскритиковали звонок Макрона и Шольца в Москву

Читатели французской газеты Le Figaro назвали "нереалистичными" просьбы канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, озвученные в разговоре с российским главой Владимиром Путиным.

Накануне состоялся телефонный разговор между тремя лидерами, в ходе которого Шольц и Макрон попросили Путина освободить пленных боевиков с завода "Азовсталь", а также помочь в экспорте зерна с Украины и в целом объявить перемирие.

Читатели Le Figaro высмеяли предложения Берлина и Парижа. Они отметили, что инициаторы антироссийских санкций теперь сами вынуждены звонить в Москву с просьбами.

"Путин победил. Они вводят бесконечные санкции против России, а теперь звонят Путину с просьбой дать им каши" — написал один из пользователей. "Шольц выглядит растерянным, Макрон закатывает глаза, Путин смотрит на них слегка насмешливо", — заметил другой читатель. "Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры", — заключил третий комментатор.