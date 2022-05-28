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Автор Мария Карева

Lidovky: мировая экономика меняет форму из-за соперничества США и Китая

Мир

По мнению профессора из Университета Джона Хопкинса Гала Брандса, 2022 год является отправной точкой глобальных изменений в мировой политике. Мир больше не будет прежним: Вашингтон начинает вести экономическую войну с Пекином.

Lidovky: мировая экономика меняет форму из-за соперничества США и Китая

Эксперт отметил, что после окончания Холодной войны начала возрождаться глобальная экономика. Политики были убеждены, что экономическая выгода, которая настигнет "новый мир", окажется превыше национальных интересов. Однако Россия и Китай оказались не согласны с позицией Запада. Брандс подчеркнул, что на данный момент Москва и Пекин настолько глубоко внедрились в мировую экономику, что страны коллективного Запада оказались зависимы от их ресурсов и производства.

Вашингтон осознаёт конкуренцию и уже начинает вести экономическую войну против своего главного соперника — Пекина. Глава Белого дома Джо Байден посетил Японию, где провёл саммит в области создания технологических цепочек и инновационных экосистем, с помощью чего можно "выбросить Китай из игры".

"Экономика расколотого в геополитическом плане мира будет более нестабильной", — отмечается в публикации чешского издания Lidovky.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай россия джо байден
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