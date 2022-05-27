Anadolu: альянс QUAD может сделать Россию и Китай более агрессивными

Турецкие эксперты убеждены, что четырехсторонний диалог США, Японии, Австралии и Индии по безопасности ещё далек от НАТО, однако не исключено, что альянс QUAD может эволюционировать.

Профессор Ахмет Касым Хан полагает, что Япония взяла на себя миссию, аналогичную той, которую играла Германия во время холодной войны. Он отметил, что Вашингтон пытается вывести Токио на поле боя, чтобы столкнуть с Пекином. Если коалиция четырёх стран не будет принимать взвешенные решения, то Россия и Китая сблизятся ещё больше.

"Пекин и Москву подталкивают ко все большему отчуждению и в конечном счёте к более агрессивному поведению", - заявил профессор в беседе с изданием Anadolu.

Политолог Умит Алперен напомнил, что президент США Джо Байден говорил о якобы экономическом сотрудничестве с союзниками и налаживании цепочек поставок после пандемии. Однако основной целью главы Белого дома является возрождение политики по ограничению позиций Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Может ли увеличиться количество членов данного альянса, превратится ли он в блок наподобие НАТО, повысив свою военную мощь, — это покажет время", - отметил эксперт.