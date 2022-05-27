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Автор Юлиана Смирнова

НМ ЛНР показала последствия удара ВСУ «Точкой-У» по посёлку Сватово

Мир

Народная милиции (НМ ЛНР) показала последствия удара ВСУ «Точкой-У» по посёлку Сватово.

Вечером 27 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты "Точка-У" по посёлку Сватово в Луганской Народной Республики (ЛНР).

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР сбили три украинские "Точки-У". Большого количества жертв и разрушений удалось избежать, но осколками были повреждены окна, крыши жилых домов, машины и газопровод. Обломки ракеты ВСУ упали на площади, где в это время было много людей. На данный момент сообщается о трёх погибших и нескольких раненых. Среди раненых есть дети.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Генпрокуратуры, которые зафиксировали последствия обстрелов.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
лнр украина
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