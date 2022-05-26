Украинские военные используют электромотоциклы для проведения внезапных диверсий

Украинские бойцы используют электромотоциклы для разведки и проведения внезапных диверсий.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осваивают новые подарки от стран НАТО — военные электромотоциклы. Как сообщает американское издание The Washington Post, электромотоциклы компании "Eleek" и "Delfast" практически бесшумные, могут разгоняться до 90 километров в час и обладают толстыми шинами для езды в лесистой местности.

Авторы издания отмечают, что военные ВСУ используют электромотоциклы для разведки позиций российских войск, сапёрных работ, доставки грузов и для проведения внезапных диверсионных атак. Более того, по сведениям The Washington Post, тепловизоры не могут обнаружить подобные средства передвижения, потому что электрический мотор не нагревается так сильно, как бензиновый двигатель.

Даниэль Тонкопи, основатель компании по производству электромотоциклов "Delfast", заявил в этом месяце, что его калифорнийская фирма с начала специальной военной операции (СВО) жертвует электромотоциклы для украинской армии.

Однако как военные должны заряжать эти электромотоциклы, WP не рассказывает.