EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлиана Смирнова

Боец ВСУ Сенцов призвал не верить киевской пропаганде: "У России сильная армия"

Мир

Боец ВСУ Олег Сенцов призвал не верить киевской пропаганде и заявил, что у России сильная армия.

Боец ВСУ Сенцов призвал не верить киевской пропаганде: "У России сильная армия"

Сенцов в 2015 году был приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы "Правого сектора"* и проведении террористических актов на территории Крыма. В 2019 году Сенцов был освобождён в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и вернулся на Украину. Сейчас он мобилизовался и находится в Донбассе.

Сенцов заявил, что он пережил самый страшный артиллерийский обстрел в своей жизни. Он сообщил, что прямым попаданием в КСП управляемой ракетой погиб командир роты, а заместитель объявил отступление. Необученные военные ВСУ, которые мало что знают о ведении боя, не хотели отступать, но "приказ есть приказ".

"Мы отступали почти три километра через чистое поле и по нам гасили всё время. Пытались вынести важное БК — NLAW и другое. Меня немного взболтнуло одной миной, легкая контузия, но это ерунда по сравнению со многими другими, кто остался в этом поле, кого мы не смогли вынести", — заявил Сенцов.

Сенцов также призвал украинцев не верить победным заявлениям киевской пропаганды. Он заявил, что дела у Украины не так хороши, как они сообщают. Боец ВСУ подчеркнул, что у России сильная армия, много техники, артиллерии, РСЗО и то, что ВС РФ сменили тактику и проводят успешные атаки малыми группами.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Sberbank
Новости
Армия России возводит третью оборонительную линию на юге Украины
Боец ВСУ Сенцов призвал не верить киевской пропаганде: "У России сильная армия"
"Вектор": вакцины от ветрянки и краснухи не спасут от оспы обезьян
Советник Байдена признал успехи ударов ВС РФ по партиям оружия НАТО на Украине
Пентагон назвал НЛО угрозой национальной безопасности США
Политолог Фёдоров: Великобритания перестала скрывать, что хочет уничтожить РФ
Политолог Гаспарян: скоро европейцы изменят своё отношения к украинским беженцам
"Роза Хутор" поддержал публикацию атласа "Птицы Черноморского Кавказа"
Соловьёв нашёл компромат на главу Свердловской области: Оплачивал Ходорковский?
Украина пригрозила Венгрии аварией на нефтепроводе "Дружба"
Популярное
Силовые структуры
Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе

Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.

Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе
Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Подорвавшийся на мине танк Т-72БЗ ВС РФ оказался наживкой для ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Мир. Новости мира
Sohu: премьер Японии Кисида испытал 30-секундный позор на саммите с Байденом
Людмила Черткова Последний хрен украинцам придётся доедать без соли Людмила Черткова Любовь Степушова Германия возвращается к углю и мазуту. Где Грета Тунберг? Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве
Мир. Новости мира
Зеленский отреагировал на заявление Шойгу: "Специально притормаживают"
В Сети опубликовали первые кадры с пленными боевиками ВСУ из-под Лимана
Мир. Новости мира
В Сети опубликовали первые кадры с пленными боевиками ВСУ из-под Лимана
Последние материалы
Татьяна Рогозина: Я счастлива, что мой муж возглавляет "Роскосмос"
Экономист Лавровский: у нас развелось слишком много "экспертов" и паникёров
Политолог Фёдоров: Великобритания перестала скрывать, что хочет уничтожить РФ
Политолог Гаспарян: скоро европейцы изменят своё отношения к украинским беженцам
Смольный исключил церковь Спаса Нерукотворного образа из плана реконструкции Конюшенного ведомства
"Роза Хутор" поддержал публикацию атласа "Птицы Черноморского Кавказа"
Соловьёв нашёл компромат на главу Свердловской области: Оплачивал Ходорковский?
Украина пригрозила Венгрии аварией на нефтепроводе "Дружба"
Польша намерена защитить Украину и Европу от Рамзана Кадырова
Economist: украинские беженцы из Польши начали массово возвращаться на родину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников