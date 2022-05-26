Боец ВСУ Сенцов призвал не верить киевской пропаганде: "У России сильная армия"

Боец ВСУ Олег Сенцов призвал не верить киевской пропаганде и заявил, что у России сильная армия.

Сенцов в 2015 году был приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы "Правого сектора"* и проведении террористических актов на территории Крыма. В 2019 году Сенцов был освобождён в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и вернулся на Украину. Сейчас он мобилизовался и находится в Донбассе.

Сенцов заявил, что он пережил самый страшный артиллерийский обстрел в своей жизни. Он сообщил, что прямым попаданием в КСП управляемой ракетой погиб командир роты, а заместитель объявил отступление. Необученные военные ВСУ, которые мало что знают о ведении боя, не хотели отступать, но "приказ есть приказ".

"Мы отступали почти три километра через чистое поле и по нам гасили всё время. Пытались вынести важное БК — NLAW и другое. Меня немного взболтнуло одной миной, легкая контузия, но это ерунда по сравнению со многими другими, кто остался в этом поле, кого мы не смогли вынести", — заявил Сенцов.

Сенцов также призвал украинцев не верить победным заявлениям киевской пропаганды. Он заявил, что дела у Украины не так хороши, как они сообщают. Боец ВСУ подчеркнул, что у России сильная армия, много техники, артиллерии, РСЗО и то, что ВС РФ сменили тактику и проводят успешные атаки малыми группами.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.