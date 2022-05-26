Британский епископ Уильямсон поддержал Путина и СВО во время проповеди в Варшаве

Британский епископ-левефрист Ричард Уильямсон заявил, что поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине и Владимира Путина.

Уильямсон считает, что Украина провоцировала РФ с 2014 года, а сейчас Москва вынуждена себя защищать, в то время как Европа следует приказам США.

"И среди глав государств лишь один выступил против зла. Это не Борис Джонсон в Англии. Это не Макрон во Франции. Это не Драги в Италии. Это Владимир Путин. Может, он не ангел и не святой, и всё же он человек разума и большой смелости. И как глава России он имеет возможность встать против единого мирового правительства", — заявил епископ.

Ричард Уильямсон сказал, что русские сражаются на Украине не затем, чтобы Украину разделить и уничтожить. Он подчеркнул, что Путин чётко озвучил свои цели: денацификация и демилитаризация Украины. Епископ заявил, что Россия вынуждена была себя защищать, и настоящая агрессор — это не тот, кто таковым выглядит на первый взгляд.

"Но глупая Европа следует приказом США в их попытке сокрушить Россию", — уверен Уильямсон.