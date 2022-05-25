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Автор Юлиана Смирнова

Лепёхин: решения ЕС по санкциям приведут к европейскому сепаратизму

Мир

Евросоюз сам закладывает мину под себя, вызывая рост протестных настроений. Об этом заявил Генеральный директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Владимир Лепёхин, комментируя Pravda.Ru предложение Еврокомиссии добавить в список преступлений обход санкций.

Лепёхин: решения ЕС по санкциям приведут к европейскому сепаратизму

По мнению Лепёхина, это никак не остановит тех, кто пытается обойти санкции. Он заявил, что ЕС сам нарушает международные правила, действующие законы и международные соглашения. Однако себя как преступника квалифицировать ЕС не собирается, а вот тех, кто хочет обойти их преступные действия, хочет обвинять. Лепёхин заявляет, что уже никто не обращает внимание на решения Евросоюза, который пытается удержать управленческую вертикаль.

"Европейские государства, коммерческие компании и т. д. подчиняются законодательству и на них это будет действовать. Но не потому, что они собираются соблюдать закон, а просто будут бояться каких-то преследований Евросоюза", — заявил Лепёхин.

По мнению Лепёхина, подобные действия Еврокомиссии лишь порождают протесты в странах ЕС. Он полагает, что европейские страны уже начинают испытывать дискомфорт.

"Евросоюз сам закладывает мину под себя, то есть вызывая рост протестных настроений, раскалывая Евросоюз и способствуя появлению европейского сепаратизма", — заявил Лепёхин.

Ранее Еврокомиссия официально предложила рассматривать обход санкций как преступление в ЕС.

"Еврокомиссия предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений на уровне Евросоюза", — говорится в документе.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз владимир лепехин
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