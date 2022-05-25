Евросоюз сам закладывает мину под себя, вызывая рост протестных настроений. Об этом заявил Генеральный директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Владимир Лепёхин, комментируя Pravda.Ru предложение Еврокомиссии добавить в список преступлений обход санкций.
По мнению Лепёхина, это никак не остановит тех, кто пытается обойти санкции. Он заявил, что ЕС сам нарушает международные правила, действующие законы и международные соглашения. Однако себя как преступника квалифицировать ЕС не собирается, а вот тех, кто хочет обойти их преступные действия, хочет обвинять. Лепёхин заявляет, что уже никто не обращает внимание на решения Евросоюза, который пытается удержать управленческую вертикаль.
"Европейские государства, коммерческие компании и т. д. подчиняются законодательству и на них это будет действовать. Но не потому, что они собираются соблюдать закон, а просто будут бояться каких-то преследований Евросоюза", — заявил Лепёхин.
По мнению Лепёхина, подобные действия Еврокомиссии лишь порождают протесты в странах ЕС. Он полагает, что европейские страны уже начинают испытывать дискомфорт.
"Евросоюз сам закладывает мину под себя, то есть вызывая рост протестных настроений, раскалывая Евросоюз и способствуя появлению европейского сепаратизма", — заявил Лепёхин.
Ранее Еврокомиссия официально предложила рассматривать обход санкций как преступление в ЕС.
"Еврокомиссия предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений на уровне Евросоюза", — говорится в документе.
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