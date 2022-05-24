МЧС ДНР: четыре сапёра пострадали при обследовании территории завода "Азовсталь"

При обследовании открытой территории мариупольского комбината "Азовсталь" пострадали четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Сапёры проверяли местность возле завода на наличие взрывоопасных предметов.

"При обследовании открытой территории "Азовстали" произошёл взрыв предмета, в результате которого пострадали четыре сапёра", — прокомментировали в МЧС ДНР.

Отмечается, что двое специалистов доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии. Один сапёр находится на амбулаторном лечении. Ещё одного сотрудника отряда пиротехнических работ прооперировали, медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

Ранее сообщалось, что в районе "Азовстали" союзные войска проводят разминирование и извлекают из бункеров оставшееся оружие. В подвалах завода военные обнаружили многочисленные боеприпасы ВСУ, в том числе патроны калибра НАТО. В одном из бункеров они также нашли несколько ПЗРК Stinger.