При обследовании открытой территории мариупольского комбината "Азовсталь" пострадали четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Сапёры проверяли местность возле завода на наличие взрывоопасных предметов.
"При обследовании открытой территории "Азовстали" произошёл взрыв предмета, в результате которого пострадали четыре сапёра", — прокомментировали в МЧС ДНР.
Отмечается, что двое специалистов доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии. Один сапёр находится на амбулаторном лечении. Ещё одного сотрудника отряда пиротехнических работ прооперировали, медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.
Ранее сообщалось, что в районе "Азовстали" союзные войска проводят разминирование и извлекают из бункеров оставшееся оружие. В подвалах завода военные обнаружили многочисленные боеприпасы ВСУ, в том числе патроны калибра НАТО. В одном из бункеров они также нашли несколько ПЗРК Stinger.
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