Эрдоган заявил о разрыве отношений с премьером Греции Мицотакисом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после того, как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис начал вмешивать в турецко-греческие отношения третьи страны, он перестал для него существовать, как политик.

"На встрече с ним (Мицотакисом. — Прим. ред.) мы приняли решения, что не будем вмешивать в наши отношения третьи страны. Несмотря на это, он сказал всё, что можно было сказать против Турции в ходе своего визита в США, призвав не давать Турции F-16. В этом году мы планировали провести заседание стратегического совета, но для меня уже не существует такого политика, как Мицотакис, не буду встречаться с ним", — сказал турецкий лидер в своём обращении к нации.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова сотрудничать только с настоящими политиками. Он выразил надежду, что Вашингтон не прислушается к словам Мицотакиса по поводу поставок истребителей F-16.

Ранее греческий премьер Мицотакис выступил в конгрессе США с призывом запретить продажу Турции американского вооружения, поскольку Анкара планирует использовать его для того, чтобы подорвать стабильность в регионе и нарушить суверенитет Греции.