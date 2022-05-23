Der Spiegel: Эрдоган ведёт себя как двойной агент — "В НАТО не должны поддаться"

Североатлантический альянс должен проигнорировать "шантаж" Турции на фоне заявок на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, заявил политический обозреватель Максимилиан Попп.

По его мнению, альянс поступит неправильно, если пойдёт "на поводу" у Анкары. Как подчеркнул Попп, блоку стоит рискнуть "конфликтом" с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В НАТО поступили бы правильно, если бы не поддались требованиям Эрдогана… В последние годы Эрдоган вёл себя как двойной агент", — написал Попп в колонке для немецкого издания Der Spiegel. — НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом".

Как подчеркнул обозреватель, "шантаж" Анкары создаёт "опасный прецедент" в альянсе, который может поставить под удар единство блока.