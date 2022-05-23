"Воскрес убитый" разведкой ВСУ и Западом генерал ВС РФ Герасимов

"Убитого" разведкой ВСУ и Западом генерала ВС РФ Виталия Герасимова наградили орденом Александра Невского.

8 марта Главное управление разведки МО Украины с гордостью сообщило, что генерал Герасимов был ликвидирован. Однако, как это часто бывает у Киева, информация оказалась очередным фейком. ГРУ опубликовало даже "доказательства" смерти Герасимова — аудиоперехват переговоров российских военных, но и он оказались фейком.

"Под Харьковом ликвидирован генерал-майор армии РФ. Во время боёв вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов-российский военачальник, генерал-майора, начальника штаба", — сообщало Главное управление разведки МО Украины.

Данную информацию распространяли и западный СМИ, в том числе авторитетное британское издание The Guardian.

Однако вчера прошло награждение личного состава, отличившегося в ходе специальной операции. Среди награждённых был замечен живой начальник штаба 41-й армией ЦВО генерал-майор Виталий Герасимов. Командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин наградил Герасимова орденом Александра Невского.

Этот случай наглядно демонстрирует очередной провал киевских властей. Подобным образом на Западе и в Киеве "похоронили" уже более десяти генералов ВС РФ.