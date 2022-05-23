19FortyFive: Швеция 30 лет тайно создавала самолёт для ядерного удара по РФ

После Второй мировой войны Швеция пыталась создать бомбардировщик Saab A-36 Vargen (Волк. — Прим. ред.), который сможет доставить и сбросить ядерную бомбу на Россию. Согласно информации, страна заняла только "видимый нейтралитет", а на деле "подыгрывала" западным лидерам.

Тайные разработки ударного самолёта начались сразу после капитуляции Германии, в 1945 году и продолжались почти 30 лет, до 1972 года. Предполагалось, что "Волк" будет рассчитан на одного пилота и сможет нести груз около 800 килограммов.

"Работы велись под видом гражданских исследований в Шведском научно-исследовательском институте обороны. Там пытались придумать, как при необходимости шведы смогут нанести ядерный удар по России — она же СССР", — пишет 19FortyFive. — Дальность полёта была не особо важной, поскольку противником, конечно, был Советский Союз".

Однако в ходе испытаний выяснилось, что из-за облегчённой конструкции и высокой скорости самолёта, судно нагревается, что несёт угрозу детонации ядерного заряда прямо на борту. Как решить проблему, шведы не придумали и проект был закрыт.