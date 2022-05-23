EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

19FortyFive: Швеция 30 лет тайно создавала самолёт для ядерного удара по РФ

Мир

После Второй мировой войны Швеция пыталась создать бомбардировщик Saab A-36 Vargen (Волк. — Прим. ред.), который сможет доставить и сбросить ядерную бомбу на Россию. Согласно информации, страна заняла только "видимый нейтралитет", а на деле "подыгрывала" западным лидерам.

19FortyFive: Швеция 30 лет тайно создавала самолёт для ядерного удара по РФ

Тайные разработки ударного самолёта начались сразу после капитуляции Германии, в 1945 году и продолжались почти 30 лет, до 1972 года. Предполагалось, что "Волк" будет рассчитан на одного пилота и сможет нести груз около 800 килограммов.

"Работы велись под видом гражданских исследований в Шведском научно-исследовательском институте обороны. Там пытались придумать, как при необходимости шведы смогут нанести ядерный удар по России — она же СССР", — пишет 19FortyFive. — Дальность полёта была не особо важной, поскольку противником, конечно, был Советский Союз".

Однако в ходе испытаний выяснилось, что из-за облегчённой конструкции и высокой скорости самолёта, судно нагревается, что несёт угрозу детонации ядерного заряда прямо на борту. Как решить проблему, шведы не придумали и проект был закрыт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы ссср россия швеция
Sberbank
Новости
Моргенштерн* обжаловал включение в список иностранных агентов
Польша решила восстановить Речь Посполитую: после Украины приготовиться Литве
WarGonzo: силы армии Украины под Авдеевкой в два раза больше, чем в Мариуполе
Минобороны: ВСУ нанесли удар по селу в Херсонской области, погибли два человека
19FortyFive: Швеция 30 лет тайно создавала самолёт для ядерного удара по РФ
Американский нацист Маклеллан получил гражданство Украины
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Новейшие российские БМПТ "Терминатор" идут на Камышеваху
Премьер Болгарии о "происках Кремля": размахивали флагами РФ перед моим окном
The Sun: украинка за десять дней разрушила британскую семью
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"

Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.

Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Силовые структуры
Аналитик Купер: Группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Любовь Степушова Зеленский сдал полякам бывшую Украину Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова Игорь Буккер Олаф Шольц Украине: в ЕС не примем, но денег на оружие дадим Игорь Буккер
Новости Украины
Зеленский сдал полякам бывшую Украину
Силовые структуры
WarGonzo: "В украинский Павлоград прибыло два батальона польской пехоты"
Главком Залужный: ВСУ в Северодонецке находятся в критической ситуации
Силовые структуры
Главком Залужный: ВСУ в Северодонецке находятся в критической ситуации
Последние материалы
Новейшие российские БМПТ "Терминатор" идут на Камышеваху
Премьер Болгарии о "происках Кремля": размахивали флагами РФ перед моим окном
The Sun: украинка за десять дней разрушила британскую семью
Немецкий политик Кизеветтер: Шольц тянет время — "Он не хочет победы Украины"
Кадыров: Луганский фронт двигается вглубь Украины — "Живые позавидуют мёртвым"
Сатановский: пока Украина вступит в ЕС, её "раздербанят" на части и отнюдь не РФ
Моргенштерн* обжаловал включение в список иностранных агентов
ООН: число беженцев в мире превысило 100 млн человек — "Рекордная цифра"
Хромирование деталей авто своими руками: материалы, инструменты, порядок покрытия
Der Spiegel: Эрдоган ведёт себя как двойной агент — "В НАТО не должны поддаться"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников