После Второй мировой войны Швеция пыталась создать бомбардировщик Saab A-36 Vargen (Волк. — Прим. ред.), который сможет доставить и сбросить ядерную бомбу на Россию. Согласно информации, страна заняла только "видимый нейтралитет", а на деле "подыгрывала" западным лидерам.
Тайные разработки ударного самолёта начались сразу после капитуляции Германии, в 1945 году и продолжались почти 30 лет, до 1972 года. Предполагалось, что "Волк" будет рассчитан на одного пилота и сможет нести груз около 800 килограммов.
"Работы велись под видом гражданских исследований в Шведском научно-исследовательском институте обороны. Там пытались придумать, как при необходимости шведы смогут нанести ядерный удар по России — она же СССР", — пишет 19FortyFive. — Дальность полёта была не особо важной, поскольку противником, конечно, был Советский Союз".
Однако в ходе испытаний выяснилось, что из-за облегчённой конструкции и высокой скорости самолёта, судно нагревается, что несёт угрозу детонации ядерного заряда прямо на борту. Как решить проблему, шведы не придумали и проект был закрыт.
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