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Автор Екатерина Широкова

FPP: фейки о ВС РФ на Украине финансирует НАТО — промывают мозг Западу

Мир

Иностранные СМИ финансируют США и НАТО, которые распространяют дезинформацию о ситуации на Украине, заявил латиноамериканский журналист Рикардо Санчес Серра. Как один из примеров он привёл нашумевшие кадры из якобы разрушенного российской стороной Киева, которые на самом деле, по словам Серра, были сняты в секторе Газа.

FPP: фейки о ВС РФ на Украине финансирует НАТО — промывают мозг Западу

Как подчеркнул журналист, распространением фейков в основном занимаются британцы, но оплачивает "работу" США и Североатлантический альянс.

"Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета "Точка-У". Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский", — цитирует журналиста Federación de Periodistas del Perú.

Как подчеркнул Серра, жителям западных стран усиленно "промывают мозг", при этом не приводя никаких реальных доказательств вины России.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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