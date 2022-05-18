Ищенко: Болгария и Польша — подопытные хомяки Запада

Политический эксперт Ростислав Ищенко убеждён, что страны коллективного Запада воспользовались Болгарией и Польшей, которые выступили в качестве подопытных хомяков в газовых отношениях с Россией.

Некоторые страны были готовы оплачивать газ в рублях, но Евросоюз не допустил этого. В результате, ЕС решил провести газовый эксперимент, в котором главные роли достались Болгарии и Польше. Страны демонстративно отказались оплачивать топливо на российских условиях, после чего были отключены от поставок.

"Теперь болгары и поляки сосут лапу, а весь ЕС открывает рублёвые депозиты в "Газпромбанке". Это элементарный эксперимент на живых людях. <…> Большие и сильные члены ЕС, забыв о своих маленьких и слабых "союзниках", пошли на поклон к Москве", — сказал эксперт в издании "Украина.ру".