"Капитал": Болгария оказалась в плену российской нефти

Вся перерабатываемая нефть в Болгарии на 100% состоит из российской. Для Болгарии, Венгрии, Словакии и Чехии отказ от поставок российских энергоносителей повлечёт за собой огромный скачок стоимости на топливо со всеми вытекающими последствиями для экономики. Об этом заявила обозреватель издания "Капитал" Калина Горанова.

"Разница в цене делает импорт готовых нефтепродуктов экономически невозможным, обрекая импортёров на убытки. Сектор описывает альтернативу как "самоубийство"", — отмечает эксперт.

Из-за антироссийских санкций со стороны Запада болгарский рынок становится всё более зависимым от российской нефти. Альтернативные сорта энергоресурса очень ограничены, поскольку спрос на них значительно увеличился после заявлений о возможном эмбарго на российскую нефть.

"В настоящее время альтернативы нет, поскольку на болгарском рынке нет других видов нефти. Из-за неизменного предложения и более высокого спроса, вызванного повсеместным запретом на российскую нефть, дефицит альтернативных сортов нефти стал глобальным", — отмечает "Лукойл Нефтохим Бургас".