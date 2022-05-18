Кабинет премьер-министров намерен обратиться к чешскому правительству с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране из-за огромного наплыва беженцев с Украины, сообщают источники.
Согласно информации, особый режим будет действовать в стране минимум ещё полтора месяца, то есть до конца июня.
"В июне мы придумаем изменения, которые позволят справиться с миграционным кризисом даже без введения чрезвычайного положения", — цитирует источник в кабмине чешский портал Novinky.
Какие именно изменения намерены "придумать" в правительстве, не уточнили. Кабмин Чехии ввёл режим ЧП в середине марта, а позже продлил до конца мая.
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