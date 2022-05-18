Novinky: Чехия хочет продлить режим ЧП из-за волны украинских беженцев

Кабинет премьер-министров намерен обратиться к чешскому правительству с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране из-за огромного наплыва беженцев с Украины, сообщают источники.

Согласно информации, особый режим будет действовать в стране минимум ещё полтора месяца, то есть до конца июня.

"В июне мы придумаем изменения, которые позволят справиться с миграционным кризисом даже без введения чрезвычайного положения", — цитирует источник в кабмине чешский портал Novinky.

Какие именно изменения намерены "придумать" в правительстве, не уточнили. Кабмин Чехии ввёл режим ЧП в середине марта, а позже продлил до конца мая.