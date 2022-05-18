WP: Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США

Украина — крупнейший в мире получатель военной помощи от США. Страна обошла по этому показателю Израиль и Египет, сообщает The Washington Post.

По информации издания, в период с 2014 по 2021 год Штаты предоставили Киеву порядка 2,7 миллиарда долларов в качестве военной поддержки. В статье сказано, что с начала российской спецоперации по демилитаризации Украины объём этой помощи достиг 3,8 миллиарда долларов.

"Рассматриваемый в США новый пакет помощи на 40,1 миллиарда долларов содержит около 20 миллиардов долларов на сферу обороны", — подчёркивается в материале.

Авторы статьи также добавили, что в 2020 году крупнейшим в мире получателем военной помощи от США был признан Израиль. Американцы направили в эту страну более 3 миллиардов долларов. Второе место по объёмам финансирования на оборонную сферу занимал Египет, получивший 1,3 миллиарда долларов, а третье место — Иордания, которой предоставили 0,51 миллиарда долларов.