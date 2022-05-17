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Автор Антон Куликов

В Госдуме предложили Турции сменить НАТО на ОДКБ

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может рассмотреть возможность сотрудничества с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О таком варианте дальнейшего развития событий заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

В Госдуме предложили Турции сменить НАТО на ОДКБ

"Мною уже было сказано, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к расколу альянса. Если это произойдет, мы ждем Турцию в ОДКБ", — заявил он.

Депутат подчеркнул, что Эрдоган является серьезным политиком, сотрудничество Турции с ОДКБ могло бы "повернуть ситуацию с международной безопасностью в новое русло".

Президент Турции ранее заявил, что в его стране не испытывают положительных эмоций относительно возможности вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

Как можно понять, в большей степени претензии адресованы Швеции. В Анкаре недовольны тем, что власти этой страны лояльно относятся к деятельности Рабочей партии Курдистана (РКП). Кроме того, шведы предоставили убежище некоторым участникам попытки государственного переворота, которая была предпринята в Турции в 2016 году.

Возражения Анкары относительно вступления в альянс Швеции и Финляндии стали сюрпризом для руководства НАТО, а также для США и других стран. Надо заметить, что реакция на демарш Турции даже, можно сказать, раздражённая.

В европейской и американской прессе звучат призывы к жёсткой реакции на заявления Анкары. В частности, предлагается ввести санкции. Например, запретить полёты авиакомпании Turkish Airlines в страны — члены НАТО. До тех пор, пока Турция не изменит свою точку зрения.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы швеция финляндия
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